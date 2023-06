Jönnek a felvételek: ukránbarát uralom alá kerülhetett egy orosz település

A milicisták a Telegramon közzétett egyik videón a község déli külterületén találhatók. Egyikőjük a félkatonai csoport zászlaját tartja, a másik arról beszél, hogy az ő seregük maradt az egyetlen erő a településen.

️️ The village of Nova Tavolzhanka of the Belgorod region, with a population of more than 5,000 people, has been completely controlled by the RDK fighters. #ukraine