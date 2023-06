Komoly tankcsata volt az ukrán fronton, szinte közvetlen közelről rohantak egymásnak a páncélosok

Nagyon úgy fest, hogy a hétvégén megindultak az ukrán „tavaszi offenzíva” szárazföldi műveletei: Zaporizzsja megyében nagy erőkkel támadnak az ukrán haderő tagjai. Az első videó meg is jelent már korábban a harcokról:

Most újabb felvétel látott napvilágot az ukrán ellentámadásról: ezen az látható, hogy három ukrán harckocsi egy fasor mögött rejtőzködő orosz páncélozott alakulatot támad. Az ukrán tankokat egy kisebb gyalogsági alakulat is támogatja: nagyon úgy néz ki, hogy ők okozzák a videón a legsúlyosabb veszteségeket a fasor mögött rejtőző orosz páncélosoknak.

Pontosan nem látni, hogy milyen harcjárművek harcolnak egymással: ukrán oldalon talán T-64BV vagy valamilyen T-72 variáns látható, orosz oldalon talán egy BMP-2-es. Sajnos a videóról készült drónfelvétel elég kicsi felbontású.

Novodarivka, Zaporizhia Oblast, in one of the largest close-range tank engagements filmed in Ukraine so far, a pair of Ukrainian tanks (possibly T-64BVs) engage a trio of Russian tanks at close range, destroying at least one. pic.twitter.com/ykSdIc9DnB