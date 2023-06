Felrobbant a Nova Kahovka-i gát – Veszélyben a Krím és Európa legnagyobb atomerőműve is

A közösségi médiában közzétett, nem ellenőrzött videókon heves robbanások sorozata volt látható a Kahovka-gát körül, más videókon a gát maradványain keresztül hömpölygő víz látható.

A 30 méter magas és 3,2 km hosszú gátat 1956-ban építették a Dnyeper folyón a Kahovka vízerőmű részeként.

Ok now we have confirmation pic.twitter.com/nrkctOcjsg — ayden (@squatsons) June 6, 2023

Egy 18 km3-es víztározó van a gát mögött, amely az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félszigetet és a szintén orosz fennhatóság alatt álló Zaporizzsjai atomerőművet is ellátja vízzel.

A gát felrobbantásával a felek egymást vádolják.

A Kahovka gátat az orosz megszálló erők robbantották fel

- közölte kedden Facebook-oldalán az ukrán fegyveres erők déli parancsnoksága.

Az orosz hírügynökségek szerint az orosz erők által ellenőrzött gátat tüzérségi találat rombolta le, míg egy oroszországi tisztségviselő szerint terrortámadásról - orosz rövidítéssel ukrán támadásról - volt szó.

A gát felrobbantása kapcsán folyamatosan érkeznek a reakciók:

A gát alatti részek elárasztása súlyos károkat okozhat Herszon környékén, amint az az alábbi térképen is látszik.

This is going to make thing interesting pic.twitter.com/VI0Gaqqjhy — ayden (@squatsons) June 6, 2023

Tegnap még arról írtunk, hogy a gát túlcsordulás jelenthet veszélyt a Zaporizzsjai atomerőműre, a mostani helyzet miatt viszont a víz hiánya okozhat súlyos problémákat.

Címlapkép: Satellite image (c) 2022 Maxar Technologies via Getty Images