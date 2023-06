Súlyos számot mondott be Kijev: rengeteg embert kell evakuálni a gátrobbanás miatt

Hajnalban felrobbant a Dnyeperen található Nova Kahovka-i gát. A folyó mellett élőket drámai gyorsasággal érkező árvíz fenyegeti, a hatóságok azonnali lépéseket jelentettek be. Oleksandr Prokudin, Ukrajna herszoni területének kormányzója szerint összesen 16 000 fő él a folyó ukrán hatóságok által ellenőrzött oldalán a kritikus zónában.

Az árvíz tetőzését mindössze 5 órára becsülték korábban a szakemberek, így a cikkünk megjelenése idején már a folyó menti településekre is betört a víz. Erről is twittelt egy légifelvételt Gerasenko, ezen Herszon alacsonyabban fekvő utcáira betörő víz látható.

Reportedly, this is a video of Kherson being flooded after Russia blew up Kakhovka HPP. pic.twitter.com/QLkByJuxFo

A drámai események nemcsak az itt maradt lakosságot, hanem az állatvilágot is veszélyeztetik, ezen a felvételen például egy hód sétál szintén Herszon utcáin.

Beavers were spotted in Kherson. There are a lot of beavers in that area, their habitat has been destroyed.Animals are also victims of the ecological catastrophe Russia caused by blowing up Kakhovka hydroelectric power plant. pic.twitter.com/r5I8OyUXGi