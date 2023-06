Videó: a gátrobbanás után visszafelé folyik a Dnyeper egyik mellékága

Furcsa, ugyanakkor várható következménye a hasonló áradásoknak az, hogy a víztömeg „megfordítja” a főfolyóba torkolló kisebb vízfolyások áramlását. Egy 2022 novemberében készült szimuláción már megjósolták azt, hogy egy ilyen katasztrófa a Dnyeperbe futó folyókra is hasonló hatással lehet.

A felvétel reggel 8-körül jelent meg a Twitteren, ekkor érhette el az árhullám a tetőpontját, így valószínű, hogy a folyó cikkünk közlésekor már a szokott irányban folyik.

The Inhulets River is now reportedly flowing backwards away from the Dnipro. pic.twitter.com/IlIeHGyMpe