Videó: veszélyesen közel került egymáshoz egy amerikai és egy kínai hadihajó

Új videót mutatott be az amerikai haditengerészet arról az incidensről, amely amerikai és kínai hadihajók közt történt a Tajvani-szorosban.

Ahogy korábban már megírtuk a Portfolio-n, újabb incidens történt a hétvégén az amerikai és a kínai haditengerészet között. A két hadihajó akkor került veszélyesen közel egymáshoz, amikor a USS Chung-Hoon egy kanadai fregattal haladt át a Tajvani-szoroson, és egy kínai hajó veszélyes manőverrel vágott be elé. A távolság mindössze 137 méter volt közöttük, erről mutatott be most egy fedélzeti videót az USA haditengerészete.

Az Egyesült Államok Csendes-óceáni Térségért Felelős Parancsnoksága veszélyes műveletnek nevezte a június 3-i eseményeket, amellyel a kínai hajó lassításra kényszerítette az USA hajóját a baleset megelőzése érdekében. A kínai hajó egy Luyang 052D típusú romboló, ezt csak a kínai haditengerészetnél megtalálható típus. Kína védelmi minisztere, Li Sang-fu, az USA provokációnak nevezte az esetet.

A kép forrása: VCG/VCG via Getty Images