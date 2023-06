Belső nézetes videó mutatja, milyen az, amikor aknára fut egy harckocsi

A felvétel elején az látható, amint a "Kölyök" becenévre hallgató T-90M egy romos kisvárosban tüzel az ukrán csapatokra. A harckocsi ezt követően nagy sebességgel megindul az utcán, ekkor fut rá egy tankelhárító aknára.

A russian T-90M tank (callsign 'Kid') drives over a mine in Marinka and is abandoned by its crew after suffering damage. The russians proudly claim this is the 3rd time that the commander of this tank drove his T-90M over a mine... #Ukraine