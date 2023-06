Itt az újabb súlyos incidens: nagyon fontos vezeték robbant fel Ukrajnában, Moszkva és Kijev egymást vádolja

A tábornok szerint terrorcselekmény történt, amelyet ukrán diverzánsok követtek el a Harkiv megyei Maszljutivka település közelében. Közölte, hogy a sebesültek, akik között nincsenek orosz katonák, orvosi ellátásban részesültek. A beszámoló szerint az ammónia maradványait a vezeték sérült szakaszain keresztül elvezetik ukrán területről.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a vezeték helyreállítása egy-három hónapig is eltarthat, amennyiben a helyszín megközelíthető lesz. Mint mondta, a támadással kiiktatták az egyik szivattyútelepet; a blokkolószelepek működésbe léptek ugyan, de mégis szivárgás történt.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország mindent meg fog tenni az incidens kivizsgálása érdekében. Azt állította, hogy Kijev az egyetlen fél, amely nem érdekelt a csővezeték működésének helyreállításában.

A Togliatti-Odessza csővezeték újbóli megnyitásának kérdése kulcsfontosságú az ukrán gabonának, valamint az orosz élelmiszernek és műtrágyának a fekete-tengeri kikötőkből való exportjáról megkötött megállapodás meghosszabbítása szempontjából. Moszkva kifogásolja, hogy az alkunak az orosz termékekre vonatkozó része nem teljesül.

A megsérült, 2470 kilométeres ammóniavezeték a leghosszabb ilyen létesítmény a világon. A cső az Ukrajna elleni orosz háború kezdete, tavaly február óta nem üzemel.

Az ukrán fél azonban azt állítja, hogy az orosz tüzérségi lövedékek semmisítették meg a szivattyúállomást Maszjutivka közelében, és hogy nem észleltek ammóniaszivárgást.

Az orosz fél viszont azt mondja, hogy az ukrán erők felrobbantották a szivattyúállomást, és hogy nagy mennyiségű ammónia szabadult fel, amelyet az ukrán vonalak felé fújt a szél, és ez arra kényszerítette az ukránokat, hogy megszakítsák a katonai műveleteiket a térségben.

Mikael Valtersson volt katonatiszt, jelenleg a Svéd Demokraták színeiben tevékenykedő politikus videót tett közzé az esetről, azzal a kommentárral, hogy szerinte a felvétel az oroszoknak ad igazat. A Svéd Demokratákat egyébként rendszeresen vádolják oroszbarát elfogultsággal és szélsőjobboldali nézetek popularizálásával, kijelentései éppen ezért fenntartásokkal kezelendők.

NEWS UPDATE AMMONIA PIPELINE NOON JUNE 7The worlds longest ammonia pipeline, 2470 km, going from Togliatti at the Volga to three harbours at the Black Sea has been breached near Masyutivka (red dot left of M) in the Kupiansk region. It happened at June 5th, the day before the pic.twitter.com/JTPe44KuSH