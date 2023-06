Súlyos felvételek a gátszakadás másnapjáról: tetőig ellepte a víz Ukrajna településeit

A Nova Kahovka-i gát tegnapi átszakadását súlyos árvíz követte, amely a hajnali óráktól zúdult rá a Dnyeper melletti településekre. Az ár egyelőre nem húzódott vissza, még nem lehet megállapítani a valós károkat.

Tegnap hajnalban az ukrajnai háború harci cselekményeinek következtében átszakadt a Nova Kahovka-i gát. Az ezután induló áradat gyorsan elérte a lakott területeket, ezért a lakosságnak a hatóságokkal együtt gyorsan kellett reagálniuk, és menteni a menthetőt. A víz azonban csak napok múlva fog visszahúzódni, ezért a tényleges károkat és veszteségeket egyelőre csak becsülni lehet.

Satellite images of the flooded territories of the Kherson region. Nova Kakhovka, Kozatske, Korsunka, Krynky https://t.co/j4jouN2a69 — Special (Kherson) June 6, 2023

A Dnyeperen folyón található Nova Kahovka-i gát alatti szakaszának legnagyobb városa Herszon, itt a folyó vízszintje tegnap 3,5 métert emelkedett. Anton Gerasenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója tett közzé friss felvételeket, ahol a tetőig elárasztott házak között csónakokkal keresik a túlélőket. A tisztségviselő posztja szerint az éjjel tovább növekedett a víz.

Water level rose in Kherson region overnight.Over 1,800 homes were flooded - head of regional military administration.People on the video are saying: these are our summer homes. pic.twitter.com/ayeFqovHWm — Anton (Gerashchenko) June 7, 2023

A víz nemcsak az ukrán, hanem az oroszok által ellenőrzött területeken is ellepte az épületeket. Az ukrán hatóságok a szerdai napra várják a tetőzést Herszonnál, ezt követően lassan megindulhat majd a károk felmérése és a helyreállítási munkálatok. Az alábbi felvételen az orosz ellenőrzés alatti Oleszki városa látható az árhullámot követően:

Reportedly, this is temporarily occupied town of Oleshky on the left bank of Dnipro river. Look how high the water is. pic.twitter.com/ci0SxMf9xW — Anton (Gerashchenko) June 7, 2023

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról beszélt, hogy jelenleg a legnagyobb problémát az ívóvíz hiánya okozza, ez százezreket is érinthet a régióban. Az ukrán vezetés már tegnap lépéseket tett, és új ivóvíz-ellátási hálózatokat alakított ki, illetve jelentős pénzösszeget különített el a humanitárius katasztrófa megfékezéséért.

A kép forrása: Valentyna Gurova/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images