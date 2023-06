Úgy látszik, megvalósult Washington rémálma: kínai páncélosok tűntek fel orosz szolgálatban

Az ukrajnai háborúval foglalkozó blog, amely fotókat is tett közzé a beszerzésről, azt állítja, hogy Ramzan Kadirov csecsen vezető explicit kijelente a járművek átadóünnepségén, hogy az eszközök a „különleges műveleti zónában,” vagyis az ukrajnai háborúban fognak szolgálatot teljesíteni.

Ezt a kijelentést valóban igazolja a Kadirov Telegram-csatornáján olvasható kommentár.

The Tiger is widely exported- with many of them sold or transferred as military aid from the Chinese govt across the world, mainly to LEO/internal security forces.In this case, they're unnarmed, but have a weapon mount. Vehicles of this class normally require export permission. pic.twitter.com/C7uPsHLm3P