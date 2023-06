Új vád érkezett, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlatot - Hevesen cáfol Zelenszkij

Az ukrán elnök azt is hangsúlyozta: "Nem tudtam semmiről, ez 100 százalék.” Majd hozzátette:

Azt mondtam: mutassanak nekünk bizonyítékot. Ha a hadseregünk állítólag ezt tette, mutasson bizonyítékot.

Ez a heves cáfolat azután érkezett, hogy a Washington Post éppen tegnap, június 6-án, közölt tele friss értesülésekkel egy hosszú cikket arról, hogy

a CIA-hoz már tavaly júniusban (!) eljutottak értesülések a készülő ukrán tervről, amelyek aztán kísértetiesen hasonlítottak arra az akcióra, ahogy a német ügyészség szerint végül tényleg felrobbanthatta az ukrán különleges erők hatfős egysége az Északi Áramlat három vezetékét.

A cikk egyik fontos állítása az, hogy a robbantásos akcióról a hat fő közvetlenül az ukrán katonai főparancsnoknak, Valerij Zaluzsnyij tábornoknak jelentett, így Zelenszkij tényleg nem tudott a dologról. Ez szándékosan azért volt így, hogy hitelesen tudja cáfolni a nyugati szövetségeseknek azt, hogy nem tudott semmiről, hiszen a vezetékek megsemmisülése legalább a német kormánynak igencsak bosszantó volt.

A számos hírszerzési értesülést tartalmazó cikk lényege az, hogy egy ukrán magánszemély tavaly június elején szólt a robbantási tervről egy európai hírszerzési szervnek, amely megbízhatónak tartotta az ukrán forrást, ezért továbbította az információt a CIA-nak. Az amerikaiak bár kételkedtek az információt szolgáltató személy megbízhatóságában, mindenesetre júniusban megosztották az információkat a német és egyéb európai hírszerzési szervekkel,

tehát a nyugati szövetségesek már egy évvel ezelőtt tudták, hogy az ukránok készülnek a robbantásra az Északi Áramlatnál.

Aztán ezekről, a CIA által tudott tervekről, idén felbukkantak szigorúan titkos hírszerzési részinformációk az amerikai légierő tisztje, Jack Teixeira, által a Discord nevű közösségi platformon is. Az így kiszivárgott hírszerzési jelentés többek között azt tartalmazta, hogy nem teljesen világos okok miatt az ukrán akciót leállították még tavaly nyáron, talán azért, mert tarthattak tőle, hogy kitudódott. Mindenesetre aztán szeptember 26-án az Északi Áramlat összesen négy gázvezetékéből hármat felrobbantottak, az elkövetés módja, kivitelezése pedig kísértetiesen hasonlított a három hónappal korábbi hírszerzési információkra.

A német ügyészségi vizsgálatok szerint ugyanis tényleg hatfős, ukrajnai hátterű egység hajtotta végre az akciót, akik közül legalább az egyik személy az ukrán hadsereg tagja. Ők egy lengyel fedőcégen keresztül, hamis papírokkal béreltek egy hajót és merülési eszközt Németországban. Az Andromeda nevű hajó a robbantások helyszíne közelében is járt, a nyomozók szerint az oxigén mellett héliumot is használhattak, ami a mélyebb merülésekhez kell. Később ugyanolyan robbanóanyag nyomokat találtak a kibérelt hajón a nyomozók, mint a robbantások helyszínén.

A fentieknek ellentmondani látszik az északi közszolgálati műsorszolgáltatók múlt havi dokumentumfilmje, amely arról számolt be, hogy a szabotázsakciót megelőzően az Északi Áramlat csővezeték felrobbantása közelében olyan orosz hajók is jártak, amelyek tenger alatti műveletekre is alkalmasak.

Címlapkép forrása: Swedish Coast Guard / Handout/Anadolu Agency via Getty Images