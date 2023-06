Bemondta Zelenszkij tanácsadója: hamarosan elkaszálják a Wagner fejét

Közismert tény az, hogy Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér és Szergej Sojgu hadügyminiszter viszonya távolról sem nevezhető felhőtlennek. A gyakran csak Putyin séfjeként emlegetett zsoldosparancsnok számtalan alkalommal ostorozta nyilvánosan a hadügyminisztert.

Kezdetben ezek a kijelentések mindössze "megkérdőjelezték" Sojgu vezetői képességeit, a bahmuti harcok eldurvulásával azonban Prigozsin először a hadügyminiszter leváltását követelte, végül már a kivégzését.

Gerasenko meg nem nevezett forrásokra hivatkozva állítja azt, hogy Sojgu a következő hetekben megkezdheti a Wagner csoport prominens vezetőinek, köztük Prigozsinnak a szisztematikus letartóztatását.

There has been information that Shoigu is set on arresting Prigozhin and several other top figures in Wagner PMC within the next several weeks. pic.twitter.com/ATOIgUBKhL