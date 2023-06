Kényes alku van születőben: megoldódhat az Európai Unió egyik legnagyobb problémája?

A 2015-ös migrációs krízis óta sem sikerült olyan megoldást találni az EU-nak a bevándorlási és migrációs kérdésekre, amely minden tagállam számára elfogadható. Csütörtökön azonban ennek vége lehet és végre megegyezhetnek a tagállamok belügyminiszterei egymással. A közel egy évtizede tartó patthelyzet továbbra is kihívás elé állítja az EU apparátusát, mára a bevándorlás a déli tagállamokra helyezi a legnagyobb terhet.

EU home affairs ministers meet in to discuss the asylum and migration management system regulation, as well as the asylum procedure regulation. is represented by Deputy Minister . #Luxembourg

Ylva Johansson uniós belügyi biztos maratoni tárgyalássorozatról beszélt, a német belügyminiszter, Nancy Faeser szerint egyezséget kell kötni az egységes EU-s álláspont kialakításáról. A hosszas megbeszélések során minden tagállamnak lehetősége volt megosztani álláspontját.

A megoldástervezetben az szerepel, hogy azok az országok, amelyek nem szeretnének befogadni menekülteket a területekre, más módon „megválthassák” magukat. Ennek lényege, hogy a pénzügyi-, eszközsegély vagy humán segítség útján lenne lehetőség az országok számára elkerülni a menekültek országba érkezését.

Különösen Lengyelország és Magyarország ellenezte, hogy a területén olyan menekülteket fogadjon be, amelyek a háborús övezetnek számító Szíria vagy Afganisztánból érkeztek. Ezzel ellentétes a németek álláspontja, akik az ezekből országokból érkezők számára kedvezményes eljárást szeretne elérni, illetve a 18 év alattiakat is kivonná a szigorú szabályok alól. Magyarország jó eséllyel nem fogja megszavazni a javaslatot, viszont a többi tagállam abban reménykedik, hogy többségi konszenzusra tud jutni Budapest álláspontjával szemben.

We can only deal with the migration situation together, as an entire EU, not as a nation state. I am fighting for a of open borders - and also to keep families with small children out of the border procedure- Minister at Council in Luxembourg. @BMI_Bund