Masszív rakétát lőtt fel Kína, hamarosan már holdbázist építenének

Pekingi idő szerint szerda 12:10 órakor indították útnak a Licsien-1 Y-2 szállítórakétát a Kína északnyugati részén fekvő Csiucsüan Űrközpontból. A rakéta összesen 26 műholdat juttat el az űrbe, ezeket különböző technológiák tesztelésében, illetve kereskedelmi távérzékelés információs szolgáltatásokban szeretnék hasznosítani.

launched a Lijian-1 Y2 carrier rocket with 26 satellites onboard yesterday. It was the second flight mission of the Lijian-1 carrier rocket. #China — Liu (Yongfeng) June 8, 2023

Az űrközpont a Góbi-sivatag nyugati részén fekszik, ez Kína legrégebbi, és legfontosabb rakétakilövő központja. Az országban összesen három ilyen űrközpont található, a másik kettő a Sanhszi és Szecsuán tartományokban találhatóak.

Ez a Licsien-1 Y-2 második küldetése volt. Az első kilövése még 2022 júliusában volt, akkor 6 műholdat szállított sikeresen. A rakéta a legnagyobb szilárd hajtóanyagú kínai rakéta, az orrkúp átmérője 2,65 méter, míg a hosszúsága összesen 30 méter. A rakéta fontos a pekingi vezetés szempontjából, hiszen 6 új kulcsfontosságú technológiát, és 13 más, kisebb fejlesztést is teszteltek vele. A rakéta összsúlya 135 tonna, a kilövés során 200 tonnás tolóerőt képes kifejteni. Összesen 1500 kilogrammnyi eszköz szállítására képes, a korábbi hasonló kínai rakéták kapacitása 1000 kilogramm alatt maradt.

Kína az űrkutatás területén is kihívója lett a nyugati világnak. A hírek szerint a jövőben egy tengeri kilövőállomást is terveznek megépíteni a kínaiak a rakétának, illetve egy újabb, hasonló célú, de nagyobb rakétát is terveznek. Az elképzelések szerint az új rakéta átmérője 3,5 méter lenne. Ennél jóval ambiciózusabb célokat is megfogalmaztak, 2028-ra például a Holdon építenének bázist, amelyet napenergiából üzemeltetnének.

A kép forrása: Kevin Frayer/Getty Images