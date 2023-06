Majdnem 40 fokot mértek Szibériában

Nemrégiben Jalturovoszkban volt a legmelegebb nap, amikor a hőmérséklet 37,9 Celsius-fokig emelkedett - közölte Maximiliano Herrera klimatológus, aki világszerte figyelemmel kíséri a szélsőséges hőmérsékleti értékeket.

Azóta hőrekordok sora dőlt meg Szibériában.

Szerdán Bajevóban 39,6 Celsius-fokot, Barnaulban pedig 38,5 Celsius-fokot mértek. Ezek az állomások öt-hét évtizede tartják a hőmérsékleti rekordokat, ami aláhúzza a jelenlegi hőhullám kivételes jellegét - jegyezte meg Herrera. Hogy kontextusba tudjuk helyezni ezeket a számokat, a WorldData szerint a nappali átlaghőmérséklet Szibériában 22-25 Celsius-fok között alakult a nyári hónapokban az elmúlt 20 évben.

Sajnos úgy tűnik, hogy a helyzet tovább fog romlani. Herrera arról számolt be, hogy a 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet tartósan fennáll, ami további rekordokat okozhat.

Yet another brutally hot day in Asia with 47C in China and 39C in Siberia where more records fell:all time38.0 Zdvinsk35.6 Tomsk tiemonthly 38.2 Kupino36.7 Kolyvan36.3 Ermakovskoe35.3 TastypIn India Highlands29.9C Cherrapunji new monthly record pic.twitter.com/f2fY77AH6z