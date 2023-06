Nagyon csúnyán indul az ukrán ellentámadás, elképesztő felvételek jönnek – Mégis mi történt?

A hétvégén a frontvonal több szakaszán megindultak az ukrán haderő szárazföldi műveletei – elkezdődött a hónapok óta emlegetett "tavaszi hadjárat." Ukrajna a lehető legnagyobb információs biztonság mellett hajtja végre a katonai műveleteket, ezért azok alakulásáról elsősorban csak orosz forrásokból lehet tájékozódni. Az eddig kikerült felvételek azonban elég csúnya képet festenek: az ukrán haderő az első néhány nap alatt számos korszerű nyugati harcjárművet, talán komplett gépesített gyalogsági zászlóaljakat vesztett el. Bár a mostani ukrán hadjárat több szempontból is máshogy indul, mint a tavaly őszi, azért nagyon korai még az ukrán haderő összeomlását, a hadjárat kudarcát megállapítani.

Csúnyán indul a régóta tervezett hadjárat

Az elmúlt napokban a frontszakasz számos pontján szárazföldi támadást indított az ukrán haderő: gépesített gyalogsági alakulatok indultak meg Zaporizzsja megye és Donyeck megye több pontján is. Eddig úgy néz ki, az offenzíva Orihiv és Tokmak, Velika Novoszilka és Bahmut köré koncentrálódik.

GeoConfirmed UKR [CO] - Counter Offensive.This thread will handle an overview and will be occasionally updated.09 MAY 2023: Start Bakhmut Axis [CO 1]04 JUN 2023: Start Velyka Novosilka Axis [CO 2]07 JUN 2023: Start Tokmak Axis [CO 3]1/X pic.twitter.com/U2RzPZPoKt — GeoConfirmed (@GeoConfirmed) June 8, 2023

Az ukrán támadások maximális műveleti titoktartás (opsec) mellett zajlanak, sem az ukrán haderő, sem az ukrán civilek nem tesznek fel felvételeket az ukrán fegyveres erők akcióiról (1-2 ritka kivétellel), így szinte kizárólag orosz forrásokból tudunk tájékozódni a frontvonal eseményeiről.

Ha ezeket szemléljük, drámai képsorokat láthatunk. Úgy tűnik, hogy egyes műveleti színtereken az ukrán haderő „fejjel a falnak” támad, ráküldve a harcjárműveket ismert aknamezőkre, esetleg ezeket kikerülve közutakon át támadva. A veszteségek láthatólag súlyosak, mind emberéletek, mind technikai eszközök tekintetében.

Ez az egyik legelső felvétel volt az ukrán ellentámadásról: egy kisebb méretű ukrán gépesített gyalogsági alakulat amerikai MaxxPro MRAP-ekkel, M113-as páncélozott szállító harcjárművekkel és HMMWV típusú 4x4-esekkel ráhajtott egy aknamezőre, majd az orosz tüzérség támadása alá kerültek.

Ezeken a felvételeken Novodarivkánál kísérelnek meg áttörést az ukránok: az előző felvételhez hasonlóan aknamezőre futnak harcjárműveikkel.

Of course, I'm the last to criticize the strategy of the Ukrainian army. I'm just curious as for what might have been the reason to sacrifice so many vehicles and soldiers for getting nothing, but the unsurprising insight that pic.twitter.com/MtamNYG4Rk — Julian (Röpcke) June 7, 2023

Ez pedig már egy „komolyabb,” Leopard 2A4-es harckocsikkal és M2 Bradley gyalogsági harcjárművekkel felszerelt ukrán alakulat. Őket „ráterelték” az oroszok egy földútra azzal, hogy az út mellé aknákat telepítették, aztán intenzív tüzérségi támadást zúdítottak rájuk.

Russian Sources have released Drone Images that reportedly show the Ukrainian Offensive yesterday near the City of Orikhiv in the Zaporizhzhia Region, in the Photos there appears to be at least 2 German-Produced Leopard 2 Tanks alongside a number of APCs including American M113 pic.twitter.com/V5e41pQY9A — OSINTdefender (@sentdefender) June 8, 2023

Az akciónak nagyon súlyos veszteségei lettek, itt, Orihiv térségében semmisült meg az első (néhány?) ukrán Leopard 2A4-es harckocsi is.

: For the first time, a Ukrainian Leopard 2A4 tank was destroyed by the Russian army during the recent Ukrainian attack near Novopokrovka, Oblast. #Ukraine — (Ukraine) June 8, 2023

Ezek a felvételek csak kisebb részét képezik az eddigi videóknak, fotóknak az ukrán támadásokról, van olyan is, ahol egy Ka-52-es harci helikopter megy neki a csapatlégvédelem nélküli ukrán gépesített alakulatnak (és közben két kombájnt is kilő), illetve olyan videót is látni, ahol francia AMX-10-es páncélvadászokat veszítenek az ukránok a harcok közben.

Amit a felvételek nem mutatnak

Van pár dolog, amit ezek a felvételek jól megmutatnak és van pár olyan dolog, amit nem.

Ami világosan látszik, az, hogy

az orosz haderő lényegesen jobban felkészült az ukrán ellentámadás elhárítására, mint tavaly ősszel. Aknamezők, lövészárkok, drónos felderítés és orosz sztenderdekhez képest mindenképpen precíznek mondható tüzérségi eszközök várják az ukrán támadókat.

Aknamezők, lövészárkok, drónos felderítés és orosz sztenderdekhez képest mindenképpen precíznek mondható tüzérségi eszközök várják az ukrán támadókat. Az ukrán hadvezetés – egyes műveleti színtereken biztosan – lényegesen kevésbé „okosan” koordinálja a gépesített gyalogsági alakulatok támadását, mint amit eddig látni lehetett. A „csapatlégvédelem és tüzérségi fedezet nélkül rá az aknamezőre” műveleti doktrína eddig az orosz haderő védjegye volt.

Mivel a felvételek eddig szinte kizárólag orosz forrásból jönnek, az alábbi dolgokat nem mutatják:

ukrán műveleti sikereket, esetleges területhódítást. A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka, tehát az, hogy nincs hír nagyobb ukrán áttörésről, nem jelenti azt, hogy ez sehol nem is történt meg. Az oroszok pedig nyilván csak a saját sikereiket fogják publikálni.

A bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka, tehát az, hogy nincs hír nagyobb ukrán áttörésről, nem jelenti azt, hogy ez sehol nem is történt meg. Az oroszok pedig nyilván csak a saját sikereiket fogják publikálni. Szinte semmit nem látunk az orosz veszteségekről. Az, hogy az orosz védelmi minisztérium, illetve Kijev, opsecre hivatkozva, ezeket nem publikálja, nem jelenti azt, hogy nincsenek a hadmozdulatok során jelentős orosz veszteségek, ezek pontos mértékéről azonban jelenleg még csak tálalgatni is nehéz.

Így tehát, csupán ezekből a videókból, fotókból kiindulva korai még hatalmas következtetéseket levonni az ukrán hadjárat esetleges sikereiről, kudarcairól.

Elképzelhető, hogy az ukrán haderő már most kritikus veszteségeket szenvedett, ahogy az is, hogy több ponton is áttörték az orosz védvonalakat, csak ez az információ még nem vált publikussá.

Bahmut körül például független források szerint már látható némi "mozgolódás," igaz, áttörésről itt még nem lehet beszélni:

Bakhmut Front Map (June 8th)Ukrainian Forces in the past several days have advanced into Russian defenses near Bakhmut, effectively securing additional territory on the flanks of the city Pre-Counter Offensive Line Land Russians Have Lost Unconfirmed Russian Losses pic.twitter.com/xuGIv8fGNh — Ukraine (Battle) June 8, 2023

Mi történt, mi történhet?

A mostani a második nagyobb hadjárat, melyet Ukrajna azért folytat, hogy vissza tudja hódítani az Oroszország által megszállt területeit. Tavaly ősszel már volt ilyen: ekkor Harkiv és Herszon megyében indultak meg az ukránok. Harkiv megyében totálisan felkészületlenül csaptak le az orosz haderőre: áttörték a frontvonalat a gyengén védett Balaklijánál, majd visszafoglalták Kupjanszkot és Izjumot is.

Herszonnál súlyos veszteségekkel indult meg az ukrán ellentámadás, azonban októberben itt is átszakadt a front, az orosz haderő feladta a nehezen védhető Herszon várost és átvonult a Dnyeper keleti partjára. Ezek alapján tehát elmondható, hogy a kezdeti nehézségek ellenére az ukrán offenzíva tavaly Herszonnál is sikerrel járt.

A mostani ellentámadásban azonban több szempontból is más a helyzet.

Az oroszok számára kedvező változás, hogy

a háború kezdete óta problémás az orosz katonai műveletekre nézve, hogy az orosz hadvezetés hadászati és harcászati szinten is alábecsülte az ukránokat, nem készültek megfelelően sem a támadó, sem a védekező műveletek kivitelezésére. A háború elején nem számítottak az ukrán haderő érdemi ellenállására, az ősszel pedig nem számítottak arra, hogy az ukrán haderőnek maradt érdemi támadóképessége. A tavalyi ellentámadás óta láthatóan más a helyzet: az oroszok nagyon kiterjedt védvonalakkal, védelmi rendszerekkel és komplex hadgyakorlatokkal készültek a mostani offenzíva elhárítására. Ezért nem láttunk valószínűleg érdemi támadást sem télen az orosz haderőtől: az ősszel mozgósított katonákat a régóta nagydobra vert ukrán ellentámadás elhárítására konzerválták.

Check out an interactive map and more satellite images of Russia's fortifications in and around Ukraine here: https://t.co/JGlYbCrrUE — Brady (Africk) June 5, 2023

Nem kizárt, hogy hatással van az ukrán haderő készültségi szintjére a „bahmuti vérszivattyú.” Tavaly ősztől egészen idén tavaszig nagyon intenzív harcok zajlottak a donbaszi Bahmut térségében: számos nyugati portál írt arról, hogy Ukrajna a legjobb alakulatait küldi harcolni a börtönviselt Wagner-zsoldosokkal szemben. Miközben rengeteg jelentést lehetett olvasni arról, hogy az oroszok vesztesége sokszorosa Bahmut körül az ukrán veszteségeknek, kevés tért ezek közül ki az elvesztett harcoló alakulatok minőségére, ami nagyon nem mindegy.

Tavaly ősztől egészen idén tavaszig nagyon intenzív harcok zajlottak a donbaszi Bahmut térségében: számos nyugati portál írt arról, hogy Ukrajna a legjobb alakulatait küldi harcolni a börtönviselt Wagner-zsoldosokkal szemben. Miközben rengeteg jelentést lehetett olvasni arról, hogy az oroszok vesztesége sokszorosa Bahmut körül az ukrán veszteségeknek, kevés tért ezek közül ki az elvesztett harcoló alakulatok minőségére, ami nagyon nem mindegy. Az ukrán haderő egyik legnagyobb problémája az, hogy gyakorlatilag nincs légierejük, ezért nem tudnak megfelelően szervezett összfegyvernemi műveleteket lefolytatni. A szárazföldi harcjárművek légi fedezet nélkül nyomulnak előre, az orosz tüzérséget nem tudja megfelelően lefogni az ukrán légi képesség. Nem véletlenül lobbizott Kijev minden lehetséges platformon keresztül F-16-osokért az elmúlt hónapokban. A megmaradt, szovjet katonai repülőgépekből álló ukrán légiflotta elégtelen minőségű az orosz légvédelmi rendszerekkel szemben.

A szárazföldi harcjárművek légi fedezet nélkül nyomulnak előre, az orosz tüzérséget nem tudja megfelelően lefogni az ukrán légi képesség. Nem véletlenül lobbizott Kijev minden lehetséges platformon keresztül F-16-osokért az elmúlt hónapokban. A megmaradt, szovjet katonai repülőgépekből álló ukrán légiflotta elégtelen minőségű az orosz légvédelmi rendszerekkel szemben. Ismert tény, hogy az ukrán haderő tüzérségi lőszerek és légvédelmi rendszerek tekintetében is lőszerhiánnyal küzd, olyan szinten, hogy ezt az elmúlt hónapokban a rengeteg nyugati segítség sem tudta pótolni. A háború első hónapjai során mind az orosz, mind az ukrán fél „ész nélkül,” napi szinten ezresével lőtte el a tüzérségi lövedékeket, mára erre abszolút nincs lehetőség. Ez a tényező azért kedvez az oroszoknak, mert bár az orosz tüzérségi aktivitás is visszaesett az elmúlt hónapokban, védekező műveletek során még mindig könnyebb álcázni a tüzérségi eszközöket, belőni a lehetséges támadási irányokat.

olyan szinten, hogy ezt az elmúlt hónapokban a rengeteg nyugati segítség sem tudta pótolni. A háború első hónapjai során mind az orosz, mind az ukrán fél „ész nélkül,” napi szinten ezresével lőtte el a tüzérségi lövedékeket, mára erre abszolút nincs lehetőség. Ez a tényező azért kedvez az oroszoknak, mert bár az orosz tüzérségi aktivitás is visszaesett az elmúlt hónapokban, védekező műveletek során még mindig könnyebb álcázni a tüzérségi eszközöket, belőni a lehetséges támadási irányokat. Alighanem kijelenthető ezen a ponton, hogy a Nova Kahovka-i gátrobbanás sok szempontból kedvezett az orosz félnek: az ukrán politikai és katonai vezetésnek plusz egy problémája akadt, mellyel hirtelen, azonnal szembe kell nézni (pl. lakosok mentése, árvízvédelem, stb.), és ha terveztek is partraszálló műveleteket Enerhodar / Herszon térségében, ezt alighanem (legalább átmenetileg) le kellett fújniuk.

Ugyanakkor az ukránok számára is van, ami kedvezően változott a tavalyihoz képest, ilyen például az, hogy

sosem látott mennyiségű és minőségű, high-tech fegyverrendszert kaptak a NATO-tól, például Leopard 2-es harckocsikat, CV90 és M2 Bradley gyalogsági harcjárműveket, több ezer MRAP-et. Továbbra is kérdés viszont, hogy kaptak-e elég nehézfegyvert ahhoz, hogy a támadóműveletek sikerrel járjanak, ugyanis kb. 60 Leopard és 200 nyugati IFV nem biztos, hogy elég lesz a többfrontos áttöréshez. Emellett a személyzet felkészültsége is kérdéses, hiszen a harcjárművek kezelőit mindössze 1-2 hónapos gyorstalpalókkal képezték ki / át a harcjárművek használatára.

Leopard 2A4 in Ukrainian service. pic.twitter.com/rpvBcIZt4u — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 8, 2023

Az elmúlt hónapokban rengeteg NATO-ország képzett ukrán katonákat a tavaszi offenzívára: a legtöbb forrás szerint kilenc dandárt, vagyis 27-45 ezer ukrán katonát képeztek az elmúlt hónapokban a szövetséges országok. Bár ők is gyorstalpalókon vettek részt, az alighanem elmondható, hogy jó eséllyel ezek a katonák lényegesen jobban képzettek, mint egy átlagos orosz „mobik,” ugyanakkor kérdés, hogy kilenc dandár mire lesz elég, ha csak Bahmut körül, vagyis egyetlen városért folytatott harcok során, több tízezres veszteségeket szenvedtek a harcoló felek.

Fontos hangsúlyozni: még nagyon korai bármilyen konklúziót levonni arról, hogy sikerül-e, vagy éppen kudarccal jár-e az ukránok tavaszi hadjárata.

Ismét fontos kiemelni: tavaly ősszel, Herszonnál is nagyon súlyos ukrán veszteségekkel és látványos orosz sikerekkel indult az ukrán hadjárat, de végül egy hónapnyi folyamatos nyomásgyakorlás után több helyen is átszakadt a frontvonal. Persze, ahogy írtuk fentebb, több szempontból is más a mostani offenzíva, mint a tavalyi.

Még egy dolgot fontos kiemelni a mostani támadással kapcsolatosan: a történelem minden háborújában, minden támadás során igaz, hogy az első hullám szenvedi a legsúlyosabb veszteségeket, hiszen nekik kell a teljesen intakt védelmi rendszerekkel, felkészült, feltöltött és kipihent, védekező katonákkal szembenézniük.

Végül pedig: az sem biztos, hogy ha netán Ukrajna a mostani offenzívában csődöt mond, ezzel „tárgyalóasztalhoz kényszerül Zelenszkij,” ahogy ezt számos nyugati elemzésben olvasni lehetett az elmúlt hetekben. A NATO és Kijev már a következő offenzívát szervezi: a nyáron Ukrajna kb. 150 Leopard 1A5-ös harckocsit, ősszel 31 Abrams tankot, aztán előbb-utóbb valószínűleg F-16-os vadászbombázókat is kap majd. Az persze előfordulhat, hogy egy-két szkeptikusabb ország valóban elkezd kihátrálni Ukrajna mögül (pl. Belgium már fészkelődik), a főszponzor Egyesült Államok támogatásának elvesztése miatt azonban a jelenlegi politikai vezetés mellett aligha kell aggódni.

Chart: The Countries Sending the Most Military Aid to Ukraine | Statista https://t.co/yYW8Uu4f7U — Boris (Dawson) March 8, 2023

Nagy konklúziók helyett azonban egyelőre inkább érdemes lesz közelről figyelni a következő hetek eseményeit, hiszen bár kérdés nélkül elég cudarul indul az ukrán hadjárat, ezen a ponton még bármi történhet.

Címlapkép: Yevhen Lubimov/Ukrinform/NurPhoto