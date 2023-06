Friss felvételek jöttek: így verték szét az oroszok a NATO-páncélosokkal felszerelt ukrán dandárt

Friss felvételek jöttek az Orihiv térségében zajló, súlyos ukrán veszteségekkel végződő csatáról. A felvételekről kiderül: az oroszok főleg drónokkal, tüzérséggel verték szét az ukrán páncélozott alakulatokat, az akcióban a 47-es számú gépesített dandár számos Leopard 2-es harckocsit és M2 Bradley gyalogsági harcjárművet vesztett.

Az elmúlt napokban több támadást is megkísérelt az ukrán haderő Tokmark és Orihiv térségében – az akciónak súlyos veszteségei voltak, áttörésről egyelőre nincs hír:

Az elmúlt órákban újabb felvételek jöttek – ezúttal magáról az Orihiv térségében zajló csatáról, nem csupán az akció utóéletéről.

Több felvételen látszik: az orosz haderő nem csupán tüzérségi rendszerekkel lőtte az ukrán páncélozott alakulatokat, hanem nagy mennyiségű kamikaze-drónt is használtak a kijevi erők NATO-harcjárművei ellen. Az alábbi videón több ukrán harckocsi, egy M113-as páncélozott szállító harcjármű, egy M2 Bradley gyalogsági harcjármű, egy MRAP és több teherautó semmisül meg.

Russian drones taking out equipment around Zaporozhia during the counteroffensive:-> Bradley, M113x Supply trucks

Ezt a videót az ukránok rögzítették, publikálták, az Orihiv térségében zajló támadás egyik Bradley-jének lövegtornyból. A felvételen jól látszik, ahogy egy M2-es megpróbál visszavonulni, de találatot kap, a harcjárműben utazó katonák elhagyják az eszközt.

️Combat footage from the AFU showing them abandoning a disabled Bradley This is most likely the same pile that weve seen today.

Továbbra is nagyon úgy fest, hogy az ukrán haderő nem tudta áttörni a védvonalakat Tokmark / Orihiv térségében. Az elhagyott / kilőtt NATO-páncélosokat orosz katonák közelítették meg friss felvételek szerint.

Mindez azért problémás, mert jelenleg megvan az esélye annak, hogy félig-meddig használható Leopard 2A6-osok és M2 Bradley lövészpáncélosok kerülnek orosz kézre, sőt, láthatólag nagyobb ennek a realitása, mint annak, hogy az ukránok meg tudják menteni ezeket az eszközöket a harctérről.

️Russian forces filming the pile of disabled/destroyed Bradleys and Leopard 2s as a result of the Ukrainian counteroffensive in Zaporizhia.

Orihivnél valószínűleg eddig teljes kudarc az ukrán ellentámadás, a másik két szektorról, Vuhledar és Bahmut térségében még nincsenek hírek.

A címlapkép illusztráció. Fotó: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images