Újabb videó jött az orihivi csatáról: 3 Leopard 2-es került az orosz drónok célkeresztjébe

Az ukrán fegyveres erők hatalmas ostromot kíséreltek meg Orihiv felől, Tokmak irányába, a támadás során számos, modern NATO-harcjármű elveszett:

Nemrég újabb videó került ki az orihivi csatáról, pontosabban valószínűleg inkább annak utóéletéről. A videón orosz kamikaze-drónok támadnak három ukrán Leopard 2A4-es harckocsit, a háromból kettő azonban elhagyottnak látszik – nem kizárt, hogy a támadást csak azért hajtották végre az oroszok, hogy a harcjárműveket az ukrán műszaki mentőalakulatok ne tudják kimenteni a frontvonalról.

Az a videókon egyik esetben sem látszik, hogy a Leopard 2-esek pontosan milyen károkat szenvednek. Az oroszok láthatólag filléres kamikaze-drónokkal támadják a harckocsikat: egy ilyen támadást akár ki is bírhat jelentős kár nélkül egy Leopard harckocsi, ahogy az is lehet, hogy kritikus találat következett be.

Another 3 leopards hit by drones though last one may be a miss. -> A lot of equipment is damaged by such drones in the last couple of days crazyPS: With slow-no and zoom. https://t.co/vMwXbsV3Gd