Friss térkép érkezett: így áll az ukrán offenzíva Donyeck-megyében

Kijev a nyári offenzíva megindulásakor arra kérte a bloggereket, hogy ne közöljenek információkat az ukrán csapatok helyzetéről, így eddig jobbára csak orosz forrásokból lehetett információkat gyűjteni arra vonatkozólag, hogy hogyan is halad a támadás.

A Rybar vasárnap délelőtt komolyabb ukrán területnyereségekről számolt be, a Tendar pedig térképet is közölt az előretörésről. A két blogger által közölt információk alapvetően megegyeznek.

Érdemes megjegyezni ugyanakkor azt, hogy míg a Tendar szerint az ukrán erők már felszabadították Novodonyeck és Neszkucsnye falvakat, a Rybar még csak a településeken folyó harcokról írt.

Since both sides are already reporting it, I will release the information I collected, too. There is anyway a delay of this information and therefore does not compromise OPSEC.Almost the entire forward defense line of the Russian army near Velyka Novosilka - around 20 km long - pic.twitter.com/QHbDr5y4hq