Jönnek a felvételek: úgy tűnik, megvan az ukrán ellentámadás első kézzelfogható sikere

Blahodatne Bahmut közelében, a várostól mintegy tíz kilométerre északra fekszik. A Facebookon közzétett közleményében az ukrán dandár megjegyezte, hogy az orosz csapatok a végsőkig ellenálltak, de nem tudták feltartóztatni az ukrán erőket.

Blahodatne az első orosz megszállás alól felszabadított település az ukrán ellentámadás megindulása óta

– írja a Reuters.

Egy a közösségi médiában terjedő felvételen ukrán katonák tűzik ki hazájuk zászlaját a település egy épületében.

️Ukrainian military reports liberating Blahodatne village in Donetsk Oblast. Ukraine's Armed Forces' 68th separate brigade reported liberating Blahodatne and posted a video showing the Ukrainian flag being raised in the village. pic.twitter.com/hhp3yxNDI5