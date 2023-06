Csúnyán felsültek az ukrán Leopard 2-esek – Most akkor mégsem ez a világ legjobb tankja?

A múlt héten megindult az ukrán haderő régóta ígérgetett ellentámadása. Az első napok eseményeiről egészen elképesztő felvételek kerültek elő: Orihiv és Tokmak közt halomban állnak a kilőtt és elhagyott Leopard 2-es harckocsik, köztük számos a legmodernebb ukrán hadrendben lévő 2A6-os típusváltozat. Oroszország rajongói nyilván ebből azonnal arra a következtetésre jutottak, hogy az unalomig sztárolt Leopard 2-es– melyet sokan a világ legjobb általános harckocsijának tartanak – valójában egyáltalán nem is jó fegyver. Ez a következtetés több szempontból is téves, a Leopardok tömeges elvesztéséhez abszolút nem az vezetett, hogy ezek valójában „rossz tankok" lennének. Nézzük, miért.

Kirívó veszteségekkel indul az ellentámadás

Hard to say anything positive about this. After initially losing 4 M2A2 Bradley ODS-SA IFVs, 1 Leopard 2A6 and a BMR-2 armored demining vehicle in one location, 4 more M2A2 Bradley ODS-SA IFVs drove to the exact same position and started taking loses. pic.twitter.com/FFHVmy2T0o — Oliver (Alexander) June 9, 2023

A múlt héten megindult az ukrán haderő régóta ígért tavaszi offenzívája, az eseményt hatalmas várakozások előzték meg, hiszen az ukrán fegyveres erők rengeteg modern, nyugati nehézfegyvert, köztük Leopard 2-es harckocsikat, M2 Bradley gyalogsági harcjárműveket kaptak a NATO országaitól.

Az első napok komolynak mondható ukrán harcjármű-veszteségekkel indultak: a zaporizzsjai fronton a 47-es számú gépesített dandár első támadását szétverték az oroszok. Az alighanem sokakat meglepett, hogy az akcióban mindössze 1-2 nap leforgása alatt milyen sok modern, nyugati harcjármű maradt ott a harctéren: az ukrán fegyveres erők elvesztették teljes Leopard 2A6-os állományuk majdnem 15%-át, odaveszett az M2A2 Bradley gyalogsági harcjárművek 16%-a és a Leopard 2R aknamentesítő járművek fele.

Fontos hangsúlyozni: a teljes ellentámadást még korai temetni, hiszen Ukrajnának bőven van még tartaléka, de eddig nagyon úgy tűnik, hogy lényegesen felkészültebben várták az ukránokat az orosz haderő védvonalai, mint tavaly ősszel.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy bár a legszállított eszközök arányában, illetve időarányosan a veszteségek súlyosnak tűnnek, darabszámot tekintve az elveszett harcjárművek szinte elhanyagolható töredékét képezik az eddig elveszett harcjárműveknek akár orosz, akár ukrán oldalon. Oroszország eddig legalább 2025, Ukrajna legalább 528 harckocsit vesztett eddig ebben a háborúban.

Az ellentámadás első napjairól és lehetséges következményeiről itt írtunk elemzést:

Miért égnek a Leopardok ilyen mennyiségben?

New footage from the area near Robotyne. Leopard 2A6, Bradley IFV, Bergepanzer ARV, Leopard 2R mine breaching vehicles and a MaxxPro MRAP can be seen abandoned and damaged/destroyed. It is unclear wether this is an accumulation of several days or just a single failed attack. pic.twitter.com/L35rHRZqqt — NOELREPORTS () June 11, 2023

A harctéren lángoló Leopard 2-esekről készült fotók alatt számos olyan kommentet lehetett olvasni, melynek lényege az volt, hogy a német harckocsitípus valójában túl van sztárolva, egyáltalán nem lehet jogosan „a világ legjobb tankjának” nevezni, hiszen még a modern 2A6-osok is a nem irányított orosz tüzérségi rendszerek és filléres FPV-dróntámadások martalékává váltak.

Az igazság az, hogy a zaporizzsjai események abszolút nem azt mutatják, hogy a Leopard 2-esek „rossz tankok” lennének, a harcjárművek elvesztése többnyire hadvezetési, műveleti, személyzeti hibákkal magyarázható.

A legnagyobb hiba – akár műveleti tervezési szinten, akár csupán „megfigyelőként” -, azt feltételezni, hogy ezek a harckocsik önmagukban háborúdöntő tényezőnek számítanak.

A Portfolio már akkor, amikor a NATO-országok vezetői még csak vitatkoztak arról, hogy ki, mennyi Leopard 2-est küldjön Ukrajnának, megírta, hogy túlzók a várakozások ezekkel a nyugati harckocsikkal kapcsolatosan. Már ekkor azt írtuk: a Leopard 2-esek akkor lesznek hatékonyak, ha megfelelő légi, légvédelmi és tüzérségi fedezet mellett, összfegyvernemi hadmozdulatok során használják őket, de Ukrajna ezek közül több, kritikus képességgel sem rendelkezik – elsősorban a légierő hiánya égető. Azt is kiemeltük: az oroszok ezúttal kapnak időt arra, hogy felkészüljenek egy nagyobb, NATO-harcjárművekkel felszerelt, gépesített offenzíva elhárítására, így kevés az esély arra, hogy egy tavaly szeptemberi, Balaklijához hasonló gyors áttörés megvalósul.

Nagyon úgy néz ki, hogy mindazok az akkor még potenciális problémák, melyekre hónapokkal ezelőtt felhívtuk a figyelmet, meg is valósultak:

A zaporizzsjai offenzíva – arányaiban mindenképpen súlyosnak nevezhető -, veszteségei elsősorban tehát a következő tényezők miatt következtek be:

Az Orihiv térségében támadó gépesített dandár nem kapott légi támogatást. Ukrajnának egyáltalán nincs is olyan légi képessége, melyet használni tudtak volna az offenzíva során: szovjet gépeiket valószínűleg könnyedén le tudnák lőni az orosz légvédelmi eszközök, ezért nem is használták őket a zaporizzsjai támadás során. Nem véletlen lobbizott Ukrajna minden lehetséges csatornán keresztül modern, nyugati, F-16-os vadászbombázókért az elmúlt hónapokban: ezek a gépek nagyon jól jönnének egy ilyen szárazföldi támadás támogatásához. Nagyon úgy tűnik, hogy az akcióban részt vevő 47-es számú gépesített dandár csapatlégvédelmi eszközök nélkül vágott neki az akciónak. Ez már egy érdekesebb tényező: Ukrajna szinte semmilyen modern csapatlégvédelmi eszközt nem kapott nyugatról, de a német Gepardokat, illetve régebbi, szovjet eredetű ZSzu-23-4-eseket használhatták volna az offenzíva támogatásához. Persze, alapvetően egyik jármű sem a legkorszerűbb eszköz, de hátha egy részét el tudták volna fogni a támadó orosz drónoknak, harci helikoptereknek. Akárhogy is nézzük, jogosan feltételezhető, hogy a NATO-harcjárműveket kezelő személyzet közel sem volt olyan kompetens, mint ami szükséges lett volna egy ilyen offenzíva sikeres lebonyolításához. A Leopardok, Bradley-k kezelőit mindössze 1-2 hónap alatt képezték ki / át a harcjárművek használatára, az ukrán kezelők már a kiképzés során is tönkre vágtak egy Leopard 2A4-est. Ez a háború már majdnem másfél éve tart: mind az orosz, mind az ukrán oldal rengeteg fiatal, jól képzett és motivált katonát vesztett, de akárhogy is nézzük, a 40 milliós Ukrajnának lényegesen kisebb a potenciális állománykeret, amiből meríteni tudnak, mint a 140 milliós Oroszországnak. Nagyon úgy néz ki, hogy a NATO harcjárműveit már nem Ukrajna legjobb katonái kapták meg: ez abból is látszik, hogy egy Leopard 2A6-os azért veszett el, mert rátolatott egy mögötte haladó Bradley-re, egy M2-es pedig úgy fest, több lövést is leadott véletlenül egy visszavonuló, másik M2-esre. Könnyen lehet azzal érvelni, hogy műveleti tervezési hibák csúsztak be az orihivi offenzívába. A szárazföldi harcjárművek oszlop formációban haladtak előre, a kilőtt járművek torlódást okoztak, egymáshoz közel haladtak a technikai eszközök, a támadás iránya kiszámítható volt, az ukrán vezetők nagydobra verték azt, hogy hadjáratra készülnek, nem volt megfelelő felderítés, ismert aknamezőkre futották rá, stb. stb. De a legnagyobb hiba talán az, hogy nagyon úgy tűnik: a támadás túl korán indult meg, célszerű lett volna megvárni, amíg az ukrán lobbitevékenység eredménnyel jár az F-16-osok, nagy hatótávolságú rakétarendszerek témájában. Nyáron és az ősszel ráadásul még 150 Leopard 1-es és még 31 amerikai Abrams harckocsi érkezett volna, amely szép addíció lett volna a közel 80 tankból álló Leopard 2-es járműparkhoz. Az orihivi műveletek alapján nagyon úgy fest, mintha az ukrán vezetők túlbecsülték volna a NATO harcjárműveinek képességeit. Korábban az ukrán fegyveres erők jóval óvatosabban használták saját T-64-es és T-72-es tankjaikat, egyetlen ilyen nagy páncélosrohamot nem láthattunk még a háború során a kijevi erők részéről. Nem kizárt, hogy ennek az volt az oka, hogy miközben az ukránok megfelelően tisztában voltak a régi, szovjet harcjárművek hiányosságaival, a Leopard 2-esek vélt vagy valós felsőbbrendűségében bízva túl sokat vártak el ezektől a harcjárművektől.

A Leopardok tették a dolgukat

Valójában a Leopard 2-esek abszolút nem teljesítettek rosszul a körülményekhez képest: tették, amit ilyen helyzetben egy harckocsinak tennie kell. A harcjárművek többsége több dróntámadás és tüzérségi találat után sem semmisült meg: megvédték a kezelőket, a páncélzatot láthatólag nem ütötte át az ellenséges tűz, amíg a személyzet a járműben tartózkodott. A Leopardokat többnyire azért kellett elhagyni, mert mozgásképtelenné váltak (egy részük ráadásul úgy tűnik, kezelői hiba és nem orosz találat miatt). Ezek a harcjárművek alapvetően simán menthetőek, javíthatók lennének, ha az ukránok meg tudnák őket közelíteni a harctéren.

A három ismert Leopard 2A6-os közül például mindhárom túlélte az első orosz találatokat. Egyetlen egy harckocsi égett ki ezek közül: az elhagyott 2A6-os legalább kettő, de inkább három Lancet kamikaze-drónt is bekapott, mire kigyulladt. Az egyik Lancet-találat után jól látható, hogy a már elhagyott 2A6-os automata tűzoltóberendezése életbe lép - ez már a második Lancet volt, amit a harckocsi felfogott (az első Lancet roncsai jól láthatók a harckocsi körül).

Lancet destroyed Leopard 2A6 pic.twitter.com/7LlFP35kIn — ZOKA (@200_zoka) June 10, 2023

Az egyetlen Leopard 2-es, amely még akkor semmisült meg, amikor az ukrán katonák a harctéren voltak, egy régebbi, 2A4-es variáns volt, de az orosz védelmi minisztérium által publikált felvételek alapján már ez a harckocsi is elhagyott volt, amikor kritikus találat érte.

Defeat of a leopard 2A4. pic.twitter.com/hgZdATNopK — ayden (@squatsons) June 8, 2023

Ráadásul arról is van információ, hogy aknára futott egy Leopard 2A4-es, elvesztette a lánctalpát és így is visszavitték az ukránok a baráti vonalak mögé.

A mine damaged the caterpillar tracks of a Ukrainian Leopard 2A4 tank which will be sent for repairment pic.twitter.com/SFqYfgX2zr — Giorgi (Revishvili) June 9, 2023

Ha ilyen körülmények közt alkalmaztak volna akár amerikai Abrams harckocsikat, akár izraeli Merkavákat, vagy éppenséggel bármilyen modern orosz harckocsit, nem valószínű, hogy sokkal jobb vége lett volna a támadásnak.

Olyan harckocsit a világon nem találtak még fel, amely tökéletesen immunis az aknamezőkre, az ellenséges tüzérségre, a páncéltörő drónokra, a légi indítású páncéltörő rakétákra – főleg, ha ezeket együttesen alkalmazzák ellene.

Nagyon valószínű, hogy ha Ukrajna régi, szovjet T-72-esekkel, T-64-esekkel kísérli meg ezt az áttörést, még súlyosabb veszteségeik lettek volna, kevesebb túlélő harckocsizó személyzettel.

Akárhogy is nézzük, Ukrajna számára hosszabb távon még mindig nagyobb probléma lehet az élőerő pótlása, mint a fegyvereké.

Most akkor melyik a világ legjobb tankja?

️Ukrainian Leopard 2A6 firing towards Russian positions somewhere in the south/south-east. #UkraineRussiaWar — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 12, 2023

A Leopard 2-esek „kudarca” a frontvonalon ismét felélesztette azokat a vitákat, melyek célja meghatározni azt, hogy melyik „a világ legjobb tankja.” Az izraeli Merkavák, amerikai M1 Abramsek, esetleg az orosz T-90M és T-14-es harckocsik mellett nyilván az élvonalban maradnak a Leopard 2-esek is.

De hogy melyik a legjobb tank ezek közül az egész világon? Az, amelyiket képzett kezelők, jól megszervezett műveletek során, szakszerűen használnak.

Zaporizzsjában ez láthatólag nem így alakult. Ahogy korábban számos orosz T-90M harckocsit is láthattunk elveszni az elégtelen csapatlégvédelem, rossz műveleti tervezés miatt, most ugyanezeket a problémákat ukrán oldalon láthatjuk manifesztálódni.

Kérdés viszont továbbra is, hogy mennyire lehet csupán egyedi esetről beszélni az orihivi kudarc kapcsán, vagy már azt láthatjuk, hogy a háború tényleg kezdi kimeríteni az ukrán fegyveres erők minőségi előerő-tartalékait. A következő hetekben alighanem kiderül.

Címlapkép: német Leopard 2A6-os harckocsi egy hadgyakorlaton. Forrás: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images. A címlapkép illusztráció.