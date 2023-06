Lendületbe kerültek az ukránok Velika Novoszilka térségében, most jön a neheze

Több orosz milblogger is beszámolt arról, hogy a vasárnap az ukrán erők újabb területi nyereségeket értek el Velika Novoszilka térségében. Bár az ukránok újabb településeket szabadítottak fel, ennek ellenére még mindig nem érték el az első orosz védelmi vonalakat.

Három nagy orosz Telegram-csatorna, a Rybar, Romanov és Milinfolive is ukrán térnyerésről és aktív harcokról számol be a Donyecki területen lévő Velika Novoszilkától délre. Romanov jelentése szerint az ukrán erők elfoglalták Neszkucsne (megerősített) és Sztorozseve (nem megerősített) településeket is. A Rybar értesülései szerint a Neszkucsne elleni orosz ellentámadás kudarcot vallott.

A Rybar által közzétett friss térképek szerint a harcok jelenleg Makarivka és Urozsajne külterületeiért zajlanak.

Update, the Russian milblogger Rybar now claims that Russian forces retreated from Blahodatne to a defensive line running along the Mokri Yaly River in Makarivka and Urozhaine. Rybar also reports that a Russian counterattack on Neskuchne failed. https://t.co/JyKc3fPTOY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 11, 2023

Elemzők azonban figyelmeztetnek: korai még örülni a sikereknek, ugyanis a frontvonal továbbra is több, mint 10 kilométerre van Oroszország fő védelmi vonalaitól, amelyeket az elmúlt hónapok során alakított ki. Az orosz védelmi vonal kezdete Heorhijivkánál található, amely 10 kilométerre délre helyezkedik a jelenleg harcok színterévé vált Urozsajnétól.

For context, Blahodatne and Neskuchne, which Ukraine appears to have retaken, are shaded in black, and I left markers for Makarivka and Urozhaine, where fighting is reportedly taking place. Russia's main defensive line is 10km south of Urozhaine. @Nrg8000 — Rob (Lee) June 11, 2023

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images