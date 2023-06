Röpcke: ez most az ukránok legnagyobb problémája a déli fronton

Julian Röpcke, aki jelenleg a Bildnél publikál, többször is kritizálta az ukrán haderőt az elmúlt napokban azért, mert szerinte kevés felkészülés mellett, hibás műveleti tervek mentén indították meg a várva várt ellentámadásukat.

A legnagyobb probléma a német OSINT-elemző szerint továbbra is az, hogy az ukrán haderő minimális csapatlégvédelmi aktivitás mellett folytatja a támadóműveleteket, vagyis nem kísérik légvédelmi járművek az ukrán páncélosokat, ezért sérülékenyek az orosz drónok, harci helikopterek támadásaival szemben.

Röpcke újabb felvételeket közölt, melyeken az látható, hogy az orosz fegyveres erők amerikai gyártmányú MRAP járműveket semmisítenek meg a Lancet-családba tartozó kamikaze-drónokkal.

Sufficient air defense remains one of the biggest issues during Ukraines offensive in the south.Russian Lancet kamikaze drones hit two more armored vehicles south of Velyka Novosilka. pic.twitter.com/iU3P7L1THZ