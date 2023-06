Benyújtotta a kérvényt Ukrajna: mégsem F-16-osokkal erősítenék a légierőt?

Kijev negyedik generációs vadászbombázókat kért Ausztráliától - számolt be a TheDefencePost . Az ausztrál hatóságok fontolóra veszik a szállítást, de ehhez Washington jóváhagyása szükséges.

Vaszil Mirosnyicsenko, Ukrajna canberrai nagykövete megerősítette, hogy Kijev vadászrepülőgépeket kért az ausztrál kormánytól. Egy nyugalmazott ausztrál vezérőrnagy, Mick Ryan, úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnának nagy segítséget tudnának nyújtani a gépek. A repülők számos tekintetben jobbak, mint a jelenlegi ukrán vadászbombázók.

A transzferhez Washingtonnak is áldását kell adnia, illetve bonyodalmat okozhat, hogy a hírek szerint a gépek megvásárlására a houstoni székhelyű RAVN Aerospace szerzett opciót. A transzfer egészen biztosan nem valósulhat meg a közeljövőben, mivel, ha a felek bele is egyeznek a szállításba, akkor is komoly diplomáciai és logisztikai kihívásokat fog okozni.

Az F/A-18 egy negyedik generációs többcélú merevszárnyas katonai repülőgéptípus, amelyet az Egyesült Államokban fejlesztettek ki az 1970-es években. A „Lódarázs” becenévre hallgató gépek elsődlegesen elfogó-vadász és vadászbombázó feladatkörökben lehet használni. Az ausztrál haderőnek összesen 41 leszerelt F-18-as gépe van.

Az ausztrál haderő fokozatosan modernizálja a saját légierejét a legmodernebb Lockheed Martin F-35A típusú ötödik generációs egyhajtóműves lopakodó vadászbombázókkal. Ebből a típusból összesen 72 darabot rendeltek.

Ausztrália korábban már küldött hadifelszerelést Kijevnek. Összesen 340 millió dollár értékben juttattak el Ukrajnába többek között Bushmaster PMV 4x4-es páncélozott katonai járműveket, M113-as páncélozott szállító harcjárműveket és M777-es vontatott tarackokat.

A kép forrása: Ian Hitchcock/Getty Images