Hamarosan megjelenik a Beatles utolsó dala: Paul McCartney a mesterséges intelligenciával állt össze

Paul McCartney azt mondta, John Lennon egy régi demófelvételéből „szedték ki” a mesterséges intelligencia segítségével az 1980. december 8-án merényletben meggyilkolt zenész énekhangját, és ebből készítettek el egy teljes dalt.

Épp most fejeztük be, és ebben az évben kiadjuk

– nyilatkozta az ex-Beatle.

Bár McCartney nem nevezte meg a számot, de valószínűleg Lennon halála előtt két évvel, 1978-ban magnóra vett Now And Then című daláról lehet szó, amelyen a Beatles egykori frontembere zongorakísérettel énekel.

1994-ben Yoko Ono, Lennon özvegye egy kazettát adott át Paul McCartney-nak, amelyen a „Paulnak” címke szerepelt. Ebből a Beatles akkor még három élő tagja – McCartney mellett George Harrison és Ringo Starr – két kései Beatles-dalt készített, a Free As A Bird címűt 1995-ben, illetve a Real Love-ot 1996-ban.

Tervezték a Now And Then elkészítését is, de Harrison rossznak tartotta Lennonnak a kazettán hallható énekhangját, ezért végül elvetették.

McCartney azonban azóta többször beszélt arról, hogy szeretné befejezni a dalt.

A Beatles legtöbb dalát Lennon és McCartney jegyzi szerzőpárosként. Az együttes 1970-ben oszlott fel, a négy tag ezután szólókarrierbe kezdett. Lennon 1980-as halálát követően nem nyílt esély arra, hogy az együttes valaha újra összeálljon.

A mesterséges intelligenciát a Beatlesre először Peter Jackson, a Gyűrűk Ura-trilógia rendezője alkalmazta sikeresen az együttesről szóló Get Back című dokumentumfilmben, elválasztva a zenészek hangját a háttérzajoktól. McCartney elmondta, Jackson

a mesterséges intelligencia segítségével el tudta választani Lennon hangját a zongorakísérettől.

A legendás Beatles együttes négy tagjából már csak Paul MacCartney és a dobos Ringo Starr él, George Harrison 2001-ben halt meg rákban.

Címlapkép: A Beatles egy 1966-os londoni koncertje. Jeff Hochberg/Getty Images