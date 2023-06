Megérkezett az ukrán határra a csecsen elitegység

Megérkezett a Vlagyimir Putyinhoz hűséges csecsen Ahmat különleges műveleti csoport az ukrán határ menti Belgorodba.

Orosz felvételek szerint megérkezett a csecsen Ahmat különleges műveleti osztag az oroszországi Belgorod régióba. Ramzan Kadirov, Csecsenföld kormányzója még június 5-én jelentette ki, hogy a csecsen fegyveres erők el tudják hárítani a területet fenyegető veszélyeket, és felajánlotta szolgálatukat az orosz határ védelmének érdekében.

️The Chechen Ahmat unit arrived in the Belgorod Region pic.twitter.com/wibMERXOg5 — Tony (@Cyberspec1) June 13, 2023

Az Oroszország nemzetközileg elismert határain belül fekvő Belgorod régió a háború eleje óta kiemelt figyelmet kap, viszont az elmúlt hetekben szárazföldi támadások érték a határ orosz oldalát. Ukránbarát milicisták májusban törtek be először Oroszország ezen területére, és az első támadást aztán több is követte. A meglepetésszerű támadás összezavarta az orosz védelmi erőket, és napokon keresztül védekezésre kényszerültek nemzetközileg is elismert orosz területeken.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha firmado el primer contrato en el marco de la orden de voluntarios con el destacamento https://t.co/5U5bKwcAa0 — Lorena (@lorena3afrodita) June 12, 2023

Az Ahamat műveleti csapatok parancsnoka épp tegnap írt alá egy fontos megállapodást az orosz védelmi minisztériummal. A megállapodás szerint a paramilitáris alakulatok is az orosz reguláris erők irányítása alá fognak tartozni. Az alakulatok az utóbbi időben a Donyeck városától nyugatra fekvő Marinka városában harcoltak az ukrán erők ellen. Most úgy tűnik, hogy az Ahmat milicistái Belgorod védelmét fogják ellátni.

A címlapkép illusztráció, egy orosz hadgyakorlatról készült. Fotó: Mil.ru