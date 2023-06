Kiderült, ki lehet az újabb magasrangú orosz vezető, aki Ukrajnában esett el

A reggeli ukrán támadás után úgy tűnik, nagy port kavart a közösségi oldalakon, és a kommunikációban. Ahogy beszámoltunk róla, délelőtt arról érkeztek hírek, hogy Bergyanszk mellé ukrán rakéta csapódott be, melynek következtében a hírek szerint egy magasrangú csecsen vezető is elhunyt.

Azóta már kiderült, hogy Adam Delimkanovról, politikusról és Ramzan Kadirov unokatestvéréről szólnak a hírek. Ő számít gyakorlatilag a csecsen hadúr jobbkezének.

Ennél is érdekesebb azonban, hogy pontosan mi történt a bázison. A frissebb jelentésekben a helyszín megváltozott, már nem a Bergyanszk melletti Primorszkról szólnak a híradások, hanem a keleti frontvonal melletti Kreminnáról. A beszámolók szerint több száz orosz katonát várakoztattak órákig egy helyen, hogy egy orosz tábornok lelkesítő beszédet mondjon nekik. Ez a frontvonal közelében gyakorlatilag egyenértékű az öngyilkossággal, az ukránok ki is használták az adódó lehetőséget, és HIMARS rakéta-sorozatvetővel lőtték a célpontot.

The bizarre situation with Adam Delimkhanov appears to be connected to a number of outcries in Z-channels today complaining about Russian commanders concentrating infantry near the frontline. The reports seem to suggest that a HIMARS arrived at a location near Kreminna recently, pic.twitter.com/q3Zrjt6xbq