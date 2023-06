Súlyos csata dúl Makarivkánál: 48 óra alatt ötször cserélt gazdát a település

Továbbra is Velika Novoszilka körül láthatók az ukrajnai frontvonal legintenzívebb csatái: az ukrán fegyveres erők most erre a térségre koncentrálják offenzívájukat.

Az összecsapások epicentruma a Donyec megye nyugati részén található Makarivka. A korábban megszállt települést a múlt héten az ukránok egy lökettel visszaszerezték az oroszoktól, aztán az orosz haderő ellentámadást indított és visszafoglalta a települést. Pár napja Ukrajna újabb támadást indított, Makarivkát felszabadították, majd ismét kitolták az oroszok az ukránokat a faluból. Tegnap újabb támadást indítottak az ukránok, Makarivka most újra a kijevi erők kezén van.

Eddig Velika Novoszilka térségében érték el a legnagyobb sikereket az ukránok a nyáron indult „tavaszi offenzíva” során, hét település felszabadítását jelentette be Kijev, öt esetben van erről bizonyíték.

