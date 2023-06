Videó: menekülés közben csinál őrült manővereket egy ukrán harckocsi

Az eset állítólag Velika Novoszilka közelében történt, ahol az ukrán T-72 harckocsit egy orosz öngyilkos drón, a Lancet becsapódása éri. A tank vezetője erre láthatóan pánikba esik, és igyekszik minél gyorsabban elmenekülni a veszélyzónából. A probléma azonban annyi, hogy mögötte egy amerikai gyártmányú International MaxxPro aknaálló, rajtaütéstvédett páncélozott jármű (MRAP) érkezik. A két jármű elkerülhetetlenül összeütközik, és a T-72-es tank ráfut a járműre. A MaxxPro-ból még épp időben ki tudnak menekülni az ukrán katonák. A T-72 végül túléli a Lancet dróntámadást, a videó végén egy másik MaxxPro járművet ér orosz tüzérségi támadás.

Footage claimed to be from near the Velyka Novosilka Frontline in the Southwestern Donetsk Region showing a Ukrainian T-72B3 Tank appearing to Crush a International M1224 MaxxPro MRAP as its trying to prevent being Hit by a Russian Lancet Drone Strike. pic.twitter.com/KUGj9VmrgY