Akcióba lépett az ukrán tüzérség: hatalmas robbanással semmisült meg egy orosz 2Sz3-as

Az ukrán haderő jelenleg két irányból támadja Bahmutot, a szárazföldi műveleteket tüzérségi eszközökkel fedezik.

Nemrég friss videó került elő a Bahmut körüli harcokról: ezen az látható, hogy az ukrán tüzérség Szoledártól keletre egy orosz 2Sz3 Akácija típusú, 152 milliméteres tüzérségi tarackot semmisít meg. A támadást valószínűleg egy nagyobb hatótávolságú NATO tüzérségi tarackkal hajtották végre, a célpont lőszerrobbanást szenvedett el és teljesen megsemmisült.

East of Soledar, Ukrainian forces from the 40th Artillery Brigade hit a Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPH with counterbattery fire. pic.twitter.com/75kZMpfEGP