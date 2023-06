Elképesztő felvételek: tényleg komoly gondot okoz Ukrajnának az oroszok sztárfegyvere

Egy nyugati videós blogger érdekes összesítést készített nemrég az orosz Lancet-családba tartozó kamikaze-drónok harctéri teljesítményéről. A közel tízperces videó során szinte végig az orosz kamikaze-dróncsalád különböző tagjait láthatjuk, ahogy értékes ukrán tüzérségi rendszereket, radarokat, légvédelmi eszközöket pusztítanak. A felvételeket az orosz védelmi minisztérium készítette, de ilyen montázsban még nem láthattuk őket.

A videót nyilvánvalóan egy ukránbarát blogger készítette, aki fasiszta államnak hívja Oroszországot, illetve Ukrajna támogatására szólítja fel a nézőt, de kitér arra is, hogy szerinte a Lancet-drónok teljesítménye azt mutatja, hogy az oroszok sokat tanultak a háború kezdete óta, és képesek alkalmazkodni a változó harctéri körülményekhez. A felvételt oroszbarát források is keringetik.

