Megérkezett a zaporizzsjai atomerőműhöz a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője

Nemrég biztonsági óvintézkedésként az utolsó működő reaktort is leállították a zaporizzsjai atomerőműben, miután a Nova Kahovka-i gát felrobbantása miatt hatalmas áradások vannak a térségben. Tegnapi értesülések szerint szinte teljesen elfogyott a víz az erőművet hűteni hivatott kahovkai tározóból.

Most pedig a legfrissebb hírek szerint megérkezett a helyszínre a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója, a Rafael Grossi vezette akciócsoport az oroszok által megszállt atomerőművet vizsgálja a fokozódó biztonsági aggályok közepette.

An IAEA mission, led by Rafael Grossi, is inspecting the Russian-occupied Zaporizhzhya nuclear power plant amid escalating security concerns and increasing attacks by Russia in Ukraine. https://t.co/SxkalwVf4L