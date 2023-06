Videó: teljesen triviális dolog miatt kellett feladni egy ukrán Leopard 2-es harckocsit

A felvétel alapján az elhagyott Leopard 2-es egyáltalán nem tűnik sérültnek: valószínű, hogy azelőtt feladták kezelői, mielőtt eljutott volna a frontvonalra.

A Ukrainian Leopard 2A4 Tank that appears to have gotten Stuck in a Ditch and was then Abandoned somewhere near the Frontline in the Zaporizhzhia Region; this Footage is from Ukrainian Soldiers so the Tank likely has or will be Recovered. pic.twitter.com/F4GqWY5cKF