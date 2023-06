Megszületett a megállapodás: Gripenekkel gyakorlatozhatnak az ukrán katonák

Svédország megállapodást kötött Kijevvel, hogy ukrán katonák kapjanak kiképzést Gripen katonai repülőgépekhez. A paktum csak a tréningekről szól, arról viszont nem, hogy JAS 39-es típusú negyedik generációs könnyű vadászbombázók érkezzenek Ukrajnába. Josep Borrel, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője korábban abbéli reményét fejezte ki, hogy repülők is érkezhetnek az ukrán légvédelem kötelékébe.

BREAKING:Sweden signed a deal with Ukraine today on the training of Ukrainian pilots on Swedish JAS-39 Gripen fighter Jets to start.Well done Sweden! pic.twitter.com/dx59Lx5UBh