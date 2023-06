Komoly baj lehet Ukrajnában, fel kell készülni a kolerajárványra?

Tíz nappal azután, hogy a kakhovkai vízerőmű gátja megsemmisült, az árvíz már apad, és azok az emberek, akik nem hagyták el otthonaikat, megkezdték a környező területek megtisztítását. Az egészségügyi veszély azonban nem múlt el: június 8-án, két nappal a gát lerombolása után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy beszédében arra figyelmeztetett, hogy az üzemanyagtárolók, a vegyi anyagokat és műtrágyát tartalmazó raktárak, valamint az állattemetők elárasztása miatt a víz is szennyeződhet, a vízbe került szennyvíz pedig szintén aggodalomra ad okot.

"Tájékoztatjuk az embereket, hogy most már veszélyes úszni vagy állatokat vinni a folyókba és tavakba" - mondta Ljasko.

Ezek mind hatékony módjai a kolera, a lépfene és más betegségek kitörésének megelőzésére.

Rendszeresen teszteljük a vizet és az élelmiszereket, és felkészülünk a további munkára, amint a víz eltűnik."

Múlt héten az Egészségügyi Világszervezet is aggodalmát fejezte ki az egészségügyi hatások miatt, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerint nem lehet alábecsülni a "régió vízellátására, higiéniai rendszereire és a közegészségügyi szolgáltatásokra gyakorolt hatást". Hozzátette, hogy a WHO nekikezdett a víz által terjesztett betegségek elleni megelőző intézkedések kidolgozásához.

Címlapkép: Getty Images