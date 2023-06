Erős üzenetet küldött a csipgyártási beruházásokról az EU-ban turnézó tajvani külügyminiszter

Portfolio 2023. június 18. 11:14

Aki csipgyártási beruházásokat szeretne bevonzani a Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC) felől, szélesebb értelemben is jóban kell lennie Tajvannal, illetve gondolkodjon el a kétoldalú beruházási együttműködésről is – üzente meg a minap az Európai Unióban körúton járó tajvani külügyminiszter. A hírek szerint Joseph Wu Prága mellett Brüsszelben is járt.