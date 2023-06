Felvétel: Putyin egy jachtról nézte, ahogy felhúznak egy óriási szovjet zászlót Szentpéterváron

Vlagyimir Putyin orosz elnök egy jachtról követte az eseményt, ahogy ez az erről terjedő felvételeken is látszik.

President of Russia Vladimir Putin attended the solemn ceremony of raising the flags of Russia, the USSR and the Russian Empire on the coast of the Gulf of Finland in St. Petersburg pic.twitter.com/ewPNRqRiqq

Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő így kommentálta a történteket:

Ez pontosan az orosz államiság folytatólagosságának szimbóluma.

A végső formájában 1955-től 1991-ig hivatalos szovjet zászló használata különösen az ukrajnai invázió kezdete óta egyre látványosabban terjed Oroszországban, de a címlapképen látható szovjet győzelmi zászló is népszerű. (Utóbbi a Reichstagra 1945-ben kitűzött szovjet csapatzászló másolata.)

A fekete-sárga-fehér zászló 1858 és 1896 között volt az Orosz Birodalom zászlaja.

At a ceremony today presided over by Gazprom Neft in St. Petersburg, near the Lakhta Center, Putin watched from a yacht in the Gulf of Finland as they raised the Russian tricolor... the Russian imperial flag, and ... the Soviet flag. pic.twitter.com/uGFlFvAts3