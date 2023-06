Kiújulhat a háború Szíriában? – Riasztó felvételek érkeztek

Több, a szír rezsimhez erősen köthető forrás is arról számolt be, hogy a Szíriai Arab Hadsereg jelentős erőforrásokat indított útnak az ország északi részébe. A képek tanulságai szerint hatalmas menetoszlopban indultak a kormányhoz tartozó haditechnikai eszközök az ország északi területeire. A meg nem erősített források szerint a szír kormányerők és a kurdok újbóli ellenségeskedéséhez a felek közti tárgyalások sikertelensége vezetett.

Brigade 105 Republican Guard of Syrian army to the north of Aleppo pic.twitter.com/D8Fq0HH3zU

The SAA's Republican Guard has began a mass deployment in northern Syria. The deployment comes after Damascus decided to end all talks with the SDF. https://t.co/ZpzwHOQLMk