Videó: gigantikus bombát csináltak az oroszok az egyik ősöreg harckocsijukból

A videó rossz minősége alapján nehéz pontosan megállapítani azt, hogy egy valóban matuzsálemi T-54/55-ösről, vagy egy szintén korosodó, de az ukrajnai harcokban gyakran megforduló T-62-esről van-e szó, bár az utóbbi első ránézésre valószínűbbnek tűnik, az mindazonáltal biztos, hogy a háború egyik legnagyobb "konvencionális" bombáját sikerült előállítania az orosz csapatoknak.

A felvételen az látható, amint a harckocsi megindul az ukrán állások felé, a lövészároktól nagyjából száz méterre azonban aknára fut, és kigyullad. A védőknek valószínűleg fogalma sem volt arról, hogy a tankban nagyjából hat tonnányi robbanóanyagot helyeztek el, így a biztonság kedvéért ráküldenek még egy páncéltörő rakétát is, nem kizárt, hogy vesztükre.

The Russian Army sent a T-54/55 VBIED filled with 6 tonnes of TNT at AFU lines near Marinka, Donetsk Oblast.The attempt failed as the remotely-controlled bomb ran into a mine 100m from the front line, and was then hit by a Ukrainian RPG shot, causing a huge explosion. #Ukraine