Itt vannak az első felvételek: súlyos csata zajlott Pjatihatkinál, hullottak az orosz páncélosok

A Zsaporizja megye nyugati részén található település elfoglalását vasárnap jelentették először az ukrán alakulatok. A település azóta „szürke zónába” tartozik, az ukránok kitartanak amellett, hogy teljes mértékben ellenőrzik a kis falucskát, míg az orosz haditudósítók nagy része sikeres orosz ellentámadást emlegetett az elmúlt napokban.

Repulsion of Russian counterattack on P'yatykhatky from the side of Zhereb'yanky. By the 128th brigade of Ukraine. https://t.co/4tVVu1TZkv