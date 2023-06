Kimondta Putyin jobbkeze: Ukrajna soha nem bombázta a donbaszi lakosságot

Jevgenyij Prigozsin által közzétett félórás videó első felében azt állítja, hogy a Donbaszt 2014 óta fosztogatják az orosz hivatalnokok és az FSZB emberei. A zsoldosvezér elmondása szerint a két, el nem ismert népköztársaság népi milíciája valójában soha nem létezett olyan minőségben, mint ahogy beszélnek róla. Az orosz vezér egyenes azt állítja, hogy a tábornokok csak ellopták a katonákra szánt zsoldot, méghozzá úgy, hogy fele-fele arányban osztoztak meg a hivatalosan besorozott és kiképzett, ám végül csak otthon ülő katonákkal.

Prigozsin az interjú egy részén megjegyzi, az ukrán hadsereg helyi erői valójában csak a népi milícia egységeivel csaptak össze a határ mentén, és nem volt semmilyen agresszió a donbaszi lakosság ellen, szemben azzal az állítással, amivel Oroszország hivatalosan indokolja "különleges hadműveletet" elindítását.

A két csoportosulás egymást lőtte, mi lőttük őket, ők minket. Mindez hosszú 8 éven keresztül, 2014-től 2022-ig. Most a védelmi minisztérium már megpróbálja megtéveszteni a közvéleményt, megpróbálja megtéveszteni az elnököt és azt a történetet mesélni, hogy őrült agresszió volt Ukrajna felől

– jelentette ki Prigozsin.

A zsoldosvezér elmondása szerint a háborúra valójában Szergej Sojgu „újabb csillagja” érdekében volt szükség, aki úgy akart bevonulni a történelembe, mint két háborút is megnyert hadvezér és katonai marsall.

Valójában békeidő volt. Nem azért kellett a háború, hogy az orosz állampolgárokat visszahozzuk az országunkba, és nem is azért, hogy Ukrajnát demilitarizáljuk és denacifikáljuk, hanem egy elmebeteg ember vágyai miatt

– vádolta meg a védelmi minisztert Prigozsin.

Később hozzátette: Sojgu háborús elképzelései kedvező fogadtatásra találtak az országot irányító oligarchák körében, akik lehetőséget láttak az országban található külföldi cégek és vállalatok kiszorítására, és saját bábjuk, Viktor Medvedcsuk újbóli hatalomra ültetésére.

