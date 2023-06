Megostromolták Putyin kommandósai az orosz lázadók bázisát, mutatjuk, mit találtak

Jevgenyij Prigozsin erre reagálva azt állította, hogy a szentpétervári irodája közelében lévő járművekben talált, készpénzzel teli dobozok a Wagner-harcosai fizetését és egyéb kiadásait hivatottak fedezni.

Meg nem erősített orosz médiaértesülések szerint a kartondobozokban 4 milliárd rubel volt.

️The Russian media reports that a Gazelle filled with boxes of money was discovered near 's office. According to preliminary data, about 4 billion rubles were found there.Prigozhin confirmed that the gazelle with the money belonged to him, and the money was intended #Prigozhin