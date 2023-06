Moszkva védelmére készül az orosz hadsereg: alaposan megerősítik a város peremvidékét

Fegyveres felkelés zajlik Oroszországban, a Wagner csoport és a hozzájuk csapódó lázadók már Lipeck megyében vannak, hamarosan megközelítik Moszkvát.

A moszkvai vezetés civil hatósági járműveket felhasználva barikádokat kezdett el felállítani a városba vezető utak körül.

A hundred Kamaz trucks are ready to block the Moscow Ring Road. Russians are sharing videos of what is happening on the outskirts of Moscow in social networks. For example, on one of the sections of the highway, there is a roadblock with an APC, about 10 Kamaz trucks and pic.twitter.com/cXd3HGKNrR