A vérontást megúszta, de az arcvesztéstől szenvedhet Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök rövid, de jelentős politikai kihívással nézett szembe, amikor régi barátja és a Wagner zsoldos milícia vezetője, Jevgenyij Prigozsin "fegyveres lázadás" keretében egy hadosztályt vezetett Moszkva felé. A közvetlen politikai válságot elkerülte az államfő, de hosszabb távon komoly arcvesztés miatt aggódhat Putyin.

Hiába ért véget hirtelen az orosz államrend ellen indított katonai puccs miután Prigozsin telefonhívást kapott Alekszandr Lukasenkótól, Fehéroroszország elnökétől, Putyin közeli szövetségesétől, nem nyugodhat meg az orosz államfő. Prigozsin úgy döntött, hogy a vérontás elkerülése érdekében lefújja a lázadást, és visszatér az Ukrajnában zajló háborúhoz. A Prigozsin és Putyin között létrejött megállapodás pontos részletei nem világosak, de a hírek szerint a Kreml ijedten engedett a Wagner-vezér követeléseinek:

leváltják az orosz katonai vezetést,

míg Prigozsin és katonái követkemények nélkül távozhatnak.

A Lukasenko által közvetített megállapodás értelmében a Kreml ejtette a lázadás vádját Prigozsin ellen, aki most Fehéroroszországba vonul száműzetésbe. A lázadásban részt vevő Wagner-zsoldosok kegyelmet kapnak, a többieknek pedig lehetőségük nyílik arra, hogy az orosz hadsereg szerződéses harcosai legyenek. Ez a békés megoldás váratlan volt, tekintve, hogy milyen szemtelen kihívást jelentett Putyin két évtizedes uralmának.

Az esemény hosszú távú következményei bizonytalanok a Gzero szerint: Prigozsin emberei már megkezdték a távozást Rosztov városából, de az még nem derült ki, hogy az ő sorsuk mi lesz. Viszont az biztosnak látszik, hogy Ukrajnában őket nem vetik be újra, ami Putyin számára két problémát is jelent: elveszíti elit osztagát nemcsak Ukrajnában, de az afrikai és szíriai hadszíntereken is.

A másik probléma, hogy Putyin a lázadásra adott válaszával gyengeséget mutatott, a Gzero szerint elveszített a kompetens és a határozott vezető imidzsét.

"Ez az incidens megkérdőjelezi a rivális csoportok egymás ellen kijátszására és a veszélyes ellenfelek kiiktatására irányuló szokásos stratégiáját, ami potenciálisan nyomot hagyhat mind a kritikusaiban, mind a támogatóiban" - írják a szakértők.

Mindez pedig arra utal, hogy Putyin most gyengének látszik, ennek pedig hosszútávú kihatása lehet az orosz politikai helyzetre.

Címlapkép: Shutterstock.