Komoly feszültségeket okozott a Wagner és az orosz propagandisták között is a béke

Szombaton este végül Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnök közvetítésével a lázadó Wagner-csoport tagjai végül elfogadták a békefeltételeket, így a zsoldosok nem vonultak be Moszkvába, cserébe Jevgenyij Prigozsin ellen ejtették az államrend megdöntésével kapcsolatos vádakat, valamint a magánhadsereg tagjai is amnesztiát kaptak (állítólag). Azóta több hír is megjelent, hogy Fehéroroszországba vonulhatott a magánhadsereget vezető Jevgenyij Prigozsin, míg katonái elvonultak az orosz fővárostól.

Azonban ez a lépés nem mindenkinek elfogadható.

Orosz katonai bloggerek, de a Wagner-csoport ügyeire rálátó források is arról számoltak be a Twitteren és a Telegramon, hogy elégedetlenek azzal, hogy amnesztiát kapnak, cserébe távozik az orosz katonai vezetésből Szergej Sojgu védelmi miniszter. Ennek egyre többen hangot is adnak a közösségi médiában.

You won't believe it but some Wagner guys seem really mad about this. {:url}

De ugyanígy van ezzel Igor Ivanovics Sztrelkov az orosz hadsereg veteránja, az Orosz Föderáció Szövetségi Biztonsági Szolgálatának (FSZB) volt tisztje, aki kulcsszerepet játszott a Krím-félsziget orosz annektálásában, majd orosz propagandista bloggerként tevékenykedik azóta. A Girkin néven futó milblogger szerint elfogadhatatlanok a békefeltételek, így Prigozsin komolyabb elszámoltatását követeli, egészen pontosan a zsoldosvezér felakasztásáért lobbizik.

Girkin still can't get over that Prigozhin is not getting hanged:Of course, I understand - that I am a toxic product of past eras ... But in the past eras, there was no such vile farce. It was easier back then. They fought, hated, fought pic.twitter.com/QN0A4u5fJH