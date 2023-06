Megerősítették: fájó veszteséget okozott a Wagner csoport az orosz légierőnek

A szombati események során több felvétel is megjelent arról, ahogy az orosz légierő helikoptereit lövi a Wagner légvédelme, illetve arról is felkerült egy videó, ahogy egy nagyobb orosz merevszárnyas repülőgép lángolva a földbe csapódik.

Footage from the Crash Site of the Il-22 Airborne Command and Communication Aircraft of the Russian Air Force which was reportedly Shot Down by Wagner PMC Forces utilizing a Pantsir-1 Air Defense System in the Voronezh Region yesterday; All 10 Crewmembers onboard the Aircraft pic.twitter.com/ZE5E3GZrAZ