Megszólalt az EU, miután Magyarország megvétózta Ukrajna támogatását

A hétvégi oroszországi eseményeket, a meghiúsult fegyveres felkelést követően a helyzet továbbra is összetett és kiszámíthatatlan, az Európai Unió továbbra is éber marad, és Brüsszel szoros koordinációt folytat a 27 uniós tagállammal és a szomszédos országokkal - jelentette ki Josep Borrell kül-és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő Luxembourgban hétfőn, az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását követő sajtótájékoztatón. Borrell kommentálta azt is, hogy Magyarország megvétózta Európai Békekeret feltöltését.