Fájó ukrán veszteségről jött felvétel: sokkal több Bradley veszett el Orihivnél, mint korábban sejteni lehetett

Újabb felvételek kerültek elő annak az ukrán alakulatnak veszteségeiről, amely pár hete Orihiv térségében kísérelt meg ellentámadást. Az oroszok által közzétett, de független szakértők által hitelesnek ítélt videón korábban nem ismert ukrán harcjármű-veszteségek láthatók, köztük legalább 4-6 M2A2 Bradley lövészpáncélos.

Bár első blikkre úgy tűnhet, hogy ezek ugyanazok a járművek, melyek elvesztése bejárta pár hete a nemzetközi médiát, a teljes felvételen világosan látszik a korábban ismert járműcsoport is, erre a Ukraine Weapons Tracker is felhívta a figyelmet.

: Six previously unseen losses of Ukrainian M2A2 Bradley ODS-SA infantry fighting vehicles, South of Mala Tokmachka, Oblast - at least two IFVs were destroyed and 4 were damaged and abandoned. #Ukraine