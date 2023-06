Kivégezheti Putyin a Wagner csoportot - Mi lesz így az orosz bázisokkal a Közel-Keleten?

Az utóbbi napokban a Wagner PMC került a nemzetközi figyelem középpontjába az oroszországi lázadás miatt. Már korábban is komoly szerepet játszottak a háborúban, az utóbbi idők legfontosabb orosz sikerét ők szállították Bahmutnál, ami szintén jelentős figyelmet fordított az ukrajnai háború alatt gyorsan növekvő szervezetre. A Wagner bázisának azonban sokáig nem az ukrán front számított, hanem az afrikai és közel-keleti konfliktusokban szereztek tapasztalatot és gazdasági hátországot.

A szervezet kevesebb, mint egy évtizedes múltra tekint vissza, az Egyesült Államok hasonló privát katonai vállalatainak mintájára jött létre. Eleinte a polgárháborúba süllyedt Líbiában és Szíriában építettek ki bázist, itt segítették az orosz és a szír rezsim érdekeit. Később további országokban vetették meg lábukat, így Szudánban, Maliban vagy a Közép-afrikai Köztársaságban is.

These are Wagner PMC operations under in Africa which is facing the new scramble for raw materials amid the Fourth Industrial Revolution. Russia has a pole position in the competition with other players thanks to Wagner which is why it wont be dismantled. #Prigozhin