Nagy beismerést tett Putyin? Itt a fordulat, ilyet még nem mondott a Wagner csoportról

Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin azt állítja, hogy a Wagner csoportot teljesen egészében orosz állam, az orosz védelmi minisztérium finanszírozta. Kijelentése szembemegy a Kreml eddigi kommunikációjával, amely korábban többször is tagadta a csoporttal való összefonódást.

Vlagyimir Putyin legutóbbi megszólalása során kijelentette, hogy a Wagner zsoldoscsoportot teljes egészében az orosz állam, az orosz védelmi minisztérium finanszírozta.

Az orosz kormány korábban többször is tagadta, hogy részt venne a csoport működésében, és ragaszkodott ahhoz, hogy az jogilag nem létezik, mivel a katonai magánvállalkozás nem legális Oroszországban.

Putyin szerint az orosz állam 86 milliárd rubelt (nagyjából 1 milliárd dollár) költött a Wagnerre 2022 májusa és 2023 májusa között.

Majd foglalkozunk ezzel

- fűzte hozzá, amikor arról beszélt, hogy több milliárd rubelt költöttek Wagnerre. Az orosz elnök hozzátette, hogy ugyanebben az időszakban Jevgenyij Prigozsin élelmiszer- és vendéglátóipari vállalkozása majdnem ugyanennyit, 80 milliárd rubelt (nagyjából 938 millió dollár) kapott az államtól.

A CNN beszámolója szerint Putyin emellett a Wagner csoport harcosai iránti tiszteletről is beszélt, megemlítve, hogy az orosz hadsereg katonái is ugyanolyan odaadással harcolnak:

Ami ezt a Wagner csoportot illeti, tudják, mi mindig is nagy tisztelettel bántunk a harcosokkal és a csoport parancsnokával. Mert ők valóban bátorságról és hősiességről tettek tanúbizonyságot. Katonáink és tisztjeink, valamint az önkéntesek az orosz hadseregben nem kisebb odaadással dolgoztak harci körülmények között, ők is hősiességet és önfeláldozást tanúsítottak. Akik ebben a Wagner alakulatban szolgáltak és dolgoztak, azokat tisztelték az országban.

A Sky News megjegyezte: a zsoldoscsoport Oroszország nevében harcolt Ukrajnában, de elkülönül a védelmi minisztérium által vezetett reguláris erőktől; és Prigozsin többször vádaskodott azzal, hogy csapatait az orosz állam nem látta el elegendő utánpótlással és lőszerrel.

Előzmények

Ahogyan arról közvetítettünk, a Wagner csoport vezére szombaton rövid életű lázadást indított.

Korábban megírtuk, hogy Prigozsin hónapok óta hergelte a közvéleményt a védelmi minisztérium „inkompetens vezetői” ellen, mindenféle cenzúratevékenység ellenére a fő üzenetek egészen biztosan eljutottak az orosz reguláris hadsereg, nemzeti gárda személyi állományához is, ahogy az orosz háború veszteségeiről, kudarcairól szóló hírek is. Ezekért a kudarcokért Prigozsin, ahogy (az orosz háborúpárti Telegram-csatornák posztjaiból ezt világosan látni lehet) a legénységi állomány is Szergej Sojgu védelmi minisztert és Valerij Geraszimov vezérkari főnököt tette felelőssé.

Szintén beszámoltunk arról, hogy az orosz védelmi minisztérium nemrég arra kényszerítette volna a zsoldosbrigádot, hogy írjon alá engedelmességet biztosító szerződéseket a moszkvai vezetéssel. Prigozsin nem volt hajlandó erre, a moszkvai katonai vezetés elleni lázadása elején pedig azzal vádolta meg az orosz védelmi minisztériumot, hogy rakétatámadást követtek el a Wagner csoport egyik bázisa ellen.

Az orosz-ukrán háborúról és a Prigozsin-féle lázadás utóhatásairól szóló legfrissebb híreket itt olvashatod:

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images